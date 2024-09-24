وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة طمون قرب طوباس (شمال شرق)، واليامون ويعبد قرب جنين، ومدينة نابلس (شمال)، ومدينة رام الله (وسط)، ومخيم العروب وبلدة إذنا بمحافظة الخليل (جنوب)، وعدة بلدات أخرى بالضفة.

وأشاروا إلى أن اشتباكاً مسلحاً وقع بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون، وبيّن الشهود أن القوات الإسرائيلية داهمت عدداً من المنازل، واعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل.

وفي بلدة اليامون قرب جنين، اندلع اشتباك مسلح بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين، وسط سماع أصوات انفجارات بين الحين والآخر، وفق مصادر محلية.

وذكر مكتب "نادي الأسير الفلسطيني" في جنين، في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5 مواطنين بينهم اثنان في اليامون و3 من بلدة يعبد.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، وداهم عدة أحياء فيها، واعتقل عدداً من الفلسطينيين، حسب مصادر محلية، وفي رام الله داهم جيش الاحتلال منازل فلسطينية في أحياء المصايف وميدان المنارة وعين مصباح.

وفي الخليل، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منعت رفع أذان صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي: "نُدين منع قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الإبراهيمي، منذ ثمانية أيام"، وتابعت: "هذا تطور خطير يهدف بشكل واضح إلى إخفاء الشعائر الإسلامية داخل الحرم، ومنعها بشكل كامل مستقبلاً".

وحذرت الوزارة من خطورة التصعيد الإسرائيلي، وانتهاك قدسية الحرم الإبراهيمي، حسب البيان،وأشارت إلى أن "السلطات الإسرائيلية منعت، الاثنين، وفداً دبلوماسياً أجنبياً، من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي، في محاولة لمنعهم من الاطلاع على ما يتعرض له من جرائم تهويد وسرقة وتغيير لمعالمه".

وأردفت: "دنس مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الحرم الإبراهيمي، برقصات تلمودية على وقع الموسيقى الصاخبة".

ومضت الوزارة بالقول: "هذه الانتهاكات تأتي بشكل متتالٍ وممنهج وتهدف إلى إحكام السيطرة على الحرم الإبراهيمي، ما يتطلب من المجتمع الدولي فعل ما يلزم لوقفها وإنهائها وتأكيد سيادة الشعب الفلسطيني الخالصة عليه".

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 جندي إسرائيلي.

​​​​​​وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.