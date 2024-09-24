جاء ذلك في كلمة، الاثنين، خلال حفل نظمته معاهد "أولغونلاشما" في نيويورك بعنوان: "كنوز العروس: رحلة في جهاز العروس العثمانية والأناضولية"، على هامش زيارة سيدة تركيا الأولى الولايات المتحدة برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان، للمشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعربت أمينة أردوغان عن سعادتها باستضافة ضيوفها في البيت التركي بنيويورك، بمناسبة حدث يجري فيه اكتشاف جهاز العروس العثمانية والأناضولية، الذي يتكون من أعمال يدوية للنساء التركيات.

وأضافت: "المجتمعات التي أنشأت حضارات نموذجية في التاريخ وأرشدت العالم هي التي حافظت على روابط قوية مع ماضيها وهويتها الذاتية وذاكرتها الثقافية".

وتابعت أردوغان: "نعيش في وقت تحيط بنا فيه الأتمتة والرقمنة وتدمر العمل والأصالة يوماً بعد يوم"، وأكدت: "عندما ندرك قيمة التراث الثقافي بصورة صحيحة، فإنه سيقدم حلاً للأزمات التي ننجرف إليها".

ووصفت عقيلة الرئيس التركي الحِرف اليدوية التقليدية بأنها وثائق حيَّة يمكن قراءتها سطراً تلو آخر من الثقافة.

وعقب كلمة أمينة أردوغان، عُرضت أثواب الزفاف التقليدية من العصر العثماني والأناضول مع عرض للأزياء.

وحضرت الحفل زوجات رؤساء دول مشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممثلون رفيعو المستوى عن المنظمات الدولية.