وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها الإحصائي اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41 ألفاً و467 شهيداً و95 ألفاً و921 مصاباً.

وأكدت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 12 شهيداً و43 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيرة إلى أن "عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

نسف المباني السكنية

وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بانتشال جثامين 5 شهداء وأكثر من 10 إصابات جرّاء قصف طائرة إسرائيلية مسيّرة منزلاً في منطقة قيزان النجار جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما أشار الجهاز في بيانٍ إلى انتشال جثماني شهيدين و5 إصابات جرّاء قصف منزل في منطقة التحلية بالشيخ ناصر وسط خان يونس، فيما تحدثت مصادر محلية عن إطلاق آليات إسرائيلية النار شرق بلدة خزاعة شرقي المدينة.

وفي مدينة رفح المجاورة قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الغربية من المدينة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

أما في وسط القطاع فقد استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم البريج.

كما ذكرت مصادر طبية أن "شهيدين و3 إصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى جرّاء قصف استهدف سيارة مدنية قرب مفترق المطاحن شرق دير البلح".

وقال شهود عيان إنّ طائرات كواد كابتر المسيّرة أطلقت النار في محيط مدخل المغازي (وسط)، فيما سمعت أصوات انفجارات في المحافظة الوسطى ناتجة عن عمليات نسف لمبانٍ سكنية جنوب مدينة غزة.

ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المباني السكنية جنوب حي الصبرة وفي محيط الكلية الجامعية جنوب حي الزيتون جنوب غربي مدينة غزة.

وشهدت تلك المناطق ومناطق جنوب وشرقي حي الزيتون قصفاً مدفعياً متقطعاً وإطلاق نار من آليات ومروحيات إسرائيلية في محيط الكلية الجامعية جنوب غربي مدينة غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف بشكل متقطع جنوب غربي مدينة غزة وشمال غربي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.