سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن "موجة جديدة" من الغارات جنوب لبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إكمال الموجة الثانية لهجماته منذ صباح الثلاثاء، على ما قال إنها "أهداف لحزب الله" في لبنان، في وقت يتواصل فيه دوي صفارات الإنذار بمستوطنات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية على وقع هجمات صاروخية يشنّها الحزب.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن "موجة جديدة" من الغارات جنوب لبنان
منذ الصباح.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إكمال موجة هجمات ثانية على لبنان / صورة: AA
24 سبتمبر 2024

وقال جيش الاحتلال في بيان: "أكملت المقاتلات الموجة الثانية من الهجمات منذ ساعات الصباح". وأضاف: "أغارت طائرات سلاح الجو على أهداف تابعة لحزب الله في منطقة البقاع بعمق لبنان، وفي مناطق أخرى بالجنوب اللبناني، بما في ذلك مبان جرى فيها تخزين أسلحة، مقرات وبنى تحتية عسكرية أخرى" وفق قوله.

من جهة ثانية، قال جيش الاحتلال: "متابعة للإنذارات في منطقة الجليل الأسفل، رُصد إطلاق نحو عشر قذائف صاروخية من لبنان، إذ اعتُرض بعضها، ولم تقع إصابات".

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تلقّت شرطة إسرائيل بلاغات حول سقوط عدد من شظايا الاعتراض والوسائل الأخرى في عدّة مواقع في الجليل الأسفل والمروج". وأضافت: "لم يبلغ عن إصابات في هذه المرحلة، ولكن لحقت أضرار بالممتلكات"، من دون تفاصيل.

كما أشارت الشرطة إلى أنها "تلقت بلاغات حول سقوط عدد من شظايا الاعتراض والوسائل الأخرى في عدّة مواقع في كريات شمونة والعفولة، ولم يبلغ عن إصابات بهذه المرحلة، ولحقت أضرار بالممتلكات".

ومنذ صباح الاثنين، يشنُّ جيش الاحتلال غارات هي "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ عام، خلفت "558 شهيداً و1835 مصاباً، بينهم أطفال ونساء ومسعفون"، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة.

والثلاثاء أعلن "حزب الله" قصف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل برشقات صاروخية، بعد ساعات من إعلانه فجراً شن 6 هجمات صاروخية استهدفت مطارين عسكريين وقاعدة ومصنعاً للمتفجرات في عمق الشمال الإسرائيلي.

​​​​​​​ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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