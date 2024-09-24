ورفض المصدران تحديد هوية القيادي المستهدف في الضربة وقالا إن مصيره غير معروف، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائراته نفذت ضربة محددة الهدف في بيروت، من دون أن يذكر تفاصيل.

وأصابت الغارة وفق ما نقلت رويترز مبنى في منطقة الغبيري المزدحمة عادة، وعرض أحد المصدرين صورة تظهر أضراراً لحقت بالطابق العلوي من مبنى مكون من خمسة طوابق.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية بلغت ستة قتلى و15 جريحاً، في "حصيلة أولية".

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال غارات هي "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ عام خلفت "558 شهيداً و1835 مصاباً بينهم أطفال ونساء ومسعفون"، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة.

والثلاثاء أعلن "حزب الله" قصف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل برشقات صاروخية، بعد ساعات من إعلانه فجراً شن 6 هجمات صاروخية استهدفت مطارين عسكريين وقاعدة ومصنعاً للمتفجرات في عمق الشمال الإسرائيلي.

​​​​​​​ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.