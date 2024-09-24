وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أسقط سلاح الجو 2000 قذيفة على 1500 هدف في عمق لبنان وجنوبه"، بينما أشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أنه "جرى إسقاط هذه القذائف منذ بدء الهجوم الإسرائيلي يوم أمس".

من جهته، أعلن جيش الإسرائيلي في بيان إصابة جندي إسرائيلي بشظايا صاروخ، وقال: "أصيب جندي بجروح طفيفة جراء سقوط حطام صاروخ اعتراضي في منطقة مفرق إلياكيم (شمال)، ونُقل لتلقي العلاج الطبي في مستشفى".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة في شمالي إسرائيل من تخوم مدينة حيفا وحتى مدينة صفد وعشرات البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "كتسرين" في الجولان، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وتزامن إطلاق صفارات الإنذار مع هجمات واسعة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة في لبنان، بينما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "جرى رصد إطلاق 60 صاروخاً من لبنان بفترة ما بعد الظهر".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "متابعةً لصفارات الإنذار التي جرى تفعيلها في منطقة الكرمل، ووادي عارة، فقد رُصد إطلاق نحو خمس قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية، جرى اعتراض بعضها، ورُصد سقوط حطام أحد الصواريخ الاعتراضية في منطقة مفرق إلياكيم".

وأضاف جيش الاحتلال: "اعترض جنود الدفاع الجوي بنجاح هدفاً جوياً مشبوهاً عبر من الأراضي اللبنانية تجاه الجليل الغربي من دون وقوع إصابات"، وعن الجليل قال جيش الاحتلال إنه "جرى رصد إطلاق نحو خمس قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية، إذ جرى اعتراض بعضها، ورُصد سقوط عدة قذائف صاروخية في المنطقة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش لم تسمها، أن "النية تتجه إلى توسيع رقعة الهجمات على حزب الله بصرف النظر عن النشاطات التي سيقوم بها"، وأضافت: "لن يجري في المرحلة الراهنة استهداف مواقع للجيش اللبناني أو مؤسسات الدولة الرسمية".

"مناشير الاحتلال "

وفي السياق ذاته، حذّر "حزب الله" اليوم الثلاثاء، من مناشير ألقتها إسرائيل على محافظة البقاع شرق لبنان، تدعو فيها إلى مسح "باركود" لمعرفة المناطق التي ستستهدفها ليخليها المواطنون مسبقاً.

وقالت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، إن إسرائيل "ألقت مناشير عليها باركود في مناطق البقاع وقد تعمد إلى إرسالها في أماكن أخرى"، ودعت إلى "عدم فتح الباركود أو تداوله، بل يجب إتلافه مباشرة لأنه خطير جداً ويسحب كل المعلومات الموجودة لديكم وهو كود مؤذ لسلامتكم، الرجاء أخذ الحيطة والحذر".

​​​​​​​وجاء في المنشور الإسرائيلي: "نشاط حزب الله يجبر جيش الدفاع الإسرائيلي على التحرك ضد مواقع عسكرية في القرية والجيش لا يريد المساس بكم"، وأضاف: "إن كنتم في مبنى يوجد به أسلحة تابعة لحزب الله عليكم الخروج خلال ساعتين من القرية والابتعاد لمسافة 1000 متر أو للمدرسة المركزية القريبة منكم وعدم العودة حتى تلقي رسالة جديدة".

وأردف جيش الاحتلال: "كل من يكون بالقرب من عناصر حزب الله ومنشأته أو أسلحته يعرض حياته وحياة أبناء عائلته للخطر"، وفي نهاية المنشور وضع باركود كتب إلى جانبه "امسح رمز QR لكشف خريطة البلوكات".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الاثنين هجوماً هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن 558 قتيلاً بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، و1835 جريحاً، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

​​​​​​​وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.