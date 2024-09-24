ومنذ صباح أمس الاثنين، تنفذ إسرائيل هجوماً هو "الأعنف والأوسع" منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر عن 558 قتيلاً، بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، و1835 جريحاً، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وسجّلت مناطق لبنانية عديدة الاثنين والثلاثاء حركة نزوح واسعة نحو بلدات ومناطق بعيدة عن دائرة القصف الذي تشنه إسرائيل على لبنان، بينما تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مسارات النزوح

ورُصدت آلاف العائلات النازحة وهي تغادر من جنوب لبنان متجهة نحو صيدا وبيروت وحتى طرابلس في الشمال؛ بحثاً عن الأمان ولا سيما لأطفالها، بعد أن تركت كل ممتلكاتها تحت القصف.

عدد كبير منهم اتجه عبر الطريق الساحلي من صور إلى صيدا، وقرر بعضهم الاستقرار في مراكز الإيواء بالمدينة، بينما أكمل آخرون طريقهم إلى العاصمة أو إلى البلدات والقرى المجاورة لها.

ومن بيروت اتجهت مئات العائلات شمالاً، نحو مدينتي طرابلس وعكار، مبتعدين أكثر من 80 كيلومتراً عن العاصمة، بحثاً عن مراكز لإيوائهم، أما أهالي البقاع وبعلبك (شرق)، فاتجه عدد كبير منهم نحو مناطق آمنة في المحافظة نفسها أو إلى الشمال نحو عكار.

فيما اختار آخرون المغادرة إلى سوريا، فقد نقل إعلام لبناني أن الحركة عبر المعبر البري الحدودي مع سوريا شهد تدفقاً للنازحين في الساعات الماضية.

حركة النزوح المكثفة أدت إلى زحمة سير كبيرة على الطرق الرئيسية، وبقي النازحون، وبينهم أطفال ونساء، لساعات داخل سياراتهم من دون طعام ولا ماء، يسألون عن مراكز إيواء أو منازل للإيجار.

وفيما يواصل عشرات آلاف اللبنانيين، وفق تقديرات إعلامية، النزوح من مناطقهم في الجنوب والشرق إلى مناطق الوسط والشمال، فتحت السلطات المدارس والمعاهد للإيواء في ظل أعنف قصف إسرائيلي منذ حرب 2006.

وقال عضو بلدية صيدا ورئيس غرفة الطوارئ مصطفى حجازي، إن "عدد النازحين الذين توزعوا على المدارس في صيدا نحو 3000، ولا يزال أكثر من 5000 نازح ينتظرون تأمين مراكز للإيواء".

تضامن شعبي

وفي جو من التضامن، باشرت الجمعيات واللجان المحلية في المدينة عمليات تنظيف مراكز الإيواء واستقبال التبرعات والتشبيك مع المنظمات غير الحكومية لتأمين أماكن لائقة للنازحين.

وتحدث أحد النازحين من جنوب لبنان للأناضول، قائلاً: "في طرابلس جرى استقبالنا بكل احترام، وفتح الأهالي لنا منازلهم، أما الحالة في الجنوب فتوصف بالدمار الشامل والمأساوي والجرحى والشهداء ملقون على الأرض".

وشكر نازح آخر، كان برفقة 10 نازحين من الجنوب، "أهل طرابلس لاستضافتنا"، وقال، إن "القصف كان من حولنا على الطريق في الجنوب، والطريق كانت طويلة وشاقة".

ومقابل القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.