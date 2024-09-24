وقال أردوغان في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضاً إن تركيا تقف إلى جانب شعب لبنان في الوقت الذي تستهدف فيه إسرائيل لبنان بغارات جوية.

ودعا الرئيس التركي الدول التي لم تعترف بفلسطين، إلى الاعتراف بها في أقرب وقت ممكن والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ في هذه الفترة الحرجة، لافتاً إلى أن قطاع غزة أصبح أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة باتت في السنوات الأخيرة قاصرة عن الاضطلاع بمهمتها التأسيسية، وتتحول مع الوقت إلى كيان عديم الوظيفة ومتهالك وخامل، وأضاف متسائلاً: "ماذا ينتظر مجلس الأمن الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة؟ وماذا ينتظر ليقول كفى لهذا الظلم والوحشية؟

أردوغان خاطب كذلك المؤسسات الإعلامية الدولية، وقال: "أليس الصحفيون الذين قتلتهم إسرائيل على الهواء مباشرة واقتحمت مكاتبهم زملاءكم؟"، موضحاً أن "الإدارة الإسرائيلية تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية، وترتكب تطهيراً عرقياً وإبادة جماعية واضحة ضد شعب (فلسطين) وتحتل أراضيه".

وخاطب أيضاً المجتمع الدولي وقال: "ماذا تنتظرون لإيقاف شبكة القتل هذه (الحكومة الإسرائيلية) التي تجر المنطقة برمتها إلى الحرب من أجل مستقبلها السياسي؟".

ودعا الرئيس التركي إلى إنشاء "تحالف للإنسانية" لإيقاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشبكة الجريمة التابعة له على غرار التحالف الذي أنشأ ضد هتلر قبل 70 عاماً.

وشدّد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية لم يعد من الممكن تأجيله بعد الآن، مؤكداً أن إسرائيل تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية، بينما تحتضر قيم الأمم المتحدة والغرب في غزة.

ولفت الرئيس أردوغان إلى معارضة استهداف المسلمين بسبب معتقداتهم والأمر ذاته يتعلق بمسألة معاداة السامية، وقال: "ننتظر تعيين "ممثل خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا" في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، بموجب مشروع القرار المعتمد في 15 مارس/آذار 2024".

في سياق منفصل، بيّن أردوغان أنه "مع إكمال الحرب في أوكرانيا عامها الثالث لا نزال بعيدين عن إحلال السلام، وبينما يتسارع سباق التسلح، يضيق المجال أمام الدبلوماسية أكثر فأكثر"، وأكد أن أنقرة ستواصل تطبيق معاهدة مونترو للمضائق بحذافيرها.

وفيما يخص الوضع في جزيرة قبرص، دعا مجدداً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية وإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية معها.

وعن العلاقات مع الصين، ذكر أردوغان أن تركيا لديها "حوار وثيق مع الصين من أجل حماية الحقوق والحريات الأساسية للأتراك الأويغور الذين تربطنا بهم علاقات تاريخية وثقافية وبشرية قوية".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الاثنين، هجوماً هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن 558 قتيلاً، بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، و1835 جريحاً، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، بينها مدينة حيفا.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.