واستشهدت أم فلسطينية وأطفالها الأربعة، مساء الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، في بيان: "5 شهداء، الأم وأطفالها الأربعة، نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود إلى عائلة أبو جزر في بلدة النصر، شمال شرقي مدينة رفح".

بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم سيدة وطفلان، إضافة لعدد من الجرحى، وعدد آخر من المفقودين، بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في منطقة شمال غرب قطاع غزة.

في غضون ذلك، ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال، منزلاً في النصيرات وسط قطاع غزة، إلى 10 شهداء بينهم طفلان، جراء استهداف الاحتلال بالقصف الصاروخي منزلاً في المخيم الجديد بالنصيرات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 41 ألفاً و467، إضافة إلى 95 ألفاً و921 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ويتزامن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، مع تصعيد كبير على الجبهة اللبنانية وهجمات إسرائيلية كبيرة على مناطق لبنانية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

في المقابل، قصف حزب الله والمقاومة اللبنانية برشقات صاروخية مكثفة مستوطنات الشمال ومواقع عسكرية إسرائيلية، "رداً على الجرائم الإسرائيلية وإسناداً للمقاومة الفلسطينية وأهالي قطاع غزة".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.