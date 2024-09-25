سياسة
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أمينة أردوغان تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك
التقت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة إدارة النفايات العالمية والأحداث المناخية القادمة، وفقاً لمصادر في الرئاسة التركية.
أمينة أردوغان تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك
أمينة أردوغان تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك / صورة: AA
25 سبتمبر 2024

وخلال الاجتماع، أعربت أمينة أردوغان، رئيسة المجلس الاستشاري للأمم المتحدة للشخصيات البارزة بشأن مبادرة صفر نفايات، التي ترافق الرئيس أردوغان إلى نيويورك لحضور الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ارتياحها لإعادة الاتصال بغوتيريش.

وأشارت أمينة أردوغان إلى أهمية دعم الأمم المتحدة القوي لجهود مبادرة صفر نفايات، كما أبلغت غوتيريش بالتعاون الوثيق بين تركيا وأذربيجان استعداداً لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لتغير المناخ (COP29)، الذي تستضيفه باكو في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت أمينة أردوغان إن الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري للأمم المتحدة من المقرر أن ينعقد خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، ودعت غوتيريش لحضوره.

وفي معرض حديثها عن تأثير النزاعات الأخيرة، أعربت أردوغان عن حزنها إزاء الدمار الذي تسببه الحروب، مشيرة إلى أن الطبيعة غالباً ما تصبح ضحية صامتة، كما سلطت الضوء على كيفية تدمير الحروب للنظم البيئية وتلويث الموارد الطبيعية وتفاقم أزمة المناخ.

وعقب الاجتماع، نشرت أردوغان على حسابها عبر منصة إكس قائلة: "عقدنا اجتماعاً مثمراً مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة".

وأضافت: "ناقشنا جهودنا العالمية في مجال إدارة النفايات وأهداف التنمية المستدامة في إطار المجلس الاستشاري للأمم المتحدة للشخصيات البارزة بشأن صفر نفايات. دعوت السيد غوتيريش إلى الاجتماع الرسمي الثالث للمجلس، والمقرر عقده على هامش مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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