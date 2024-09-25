وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان التقى، الثلاثاء، رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في "البيت التركي" بنيويورك، وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان خلال اللقاء مواصلة اتخاذ خطوات متبادلة لتطوير العلاقات بين تركيا وباكستان في العديد من المجالات، وبخاصة في مجالي الصناعات الدفاعية والاقتصاد.

وشدد أردوغان على أهمية زيادة الجهود المبذولة لوقف الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة. وأشار إلى مواصلة تركيا زيادة جهودها لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وتمهيد الطريق أمام السلام، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين.

كما التقى الرئيس التركي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في لقاء منفصل تناول فيه مسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا، وعملية السلام بين الأخيرة وأذربيجان. وقال أردوغان خلال اللقاء: "إن تركيا تدعم إقامة سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا وتأسيس صداقة متينة بين البلدين خلال الحقبة الجديدة، والجهود مستمرة لتسهيل ذلك". وأشار إلى أنه جرى إحراز تقدم كبير في طريق التطبيع بين تركيا وأرمينيا، معرباً عن دعمه الصادق لاستمرار عملية الحوار بين البلدين.

في السياق ذاته، أكد أردوغان خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة، أن الأوضاع في غزة أصبحت أكثر خطورة مع اقتراب فصل الشتاء وانتشار الأمراض، وشدد على أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لزيادة المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع، حسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

ولفت إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هي "مصدر عار جديد للإنسانية"، وأن على المجتمع الدولي أن يوحد صوته لوقف المجازر الإسرائيلية. وأضاف أن تركيا تتابع من كثب قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وأنها ستتدخل في القضية.

وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، أشار أردوغان إلى أن القبارصة الأتراك يريدون اعترافاً دولياً بحقوقهم فيما يتعلق بالمساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي. وذكر أردوغان أنه يمكن مناقشة سبل الحل بالجزيرة في اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة الطرفين، مع استثناء نموذج الحل الفيدرالي. وشدد على أن الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية سيكون مفتاح الحل الذي يأخذ في الاعتبار الحقائق في الجزيرة.

كما التقى الرئيس أردوغان، رئيسَ الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الزعيمين تناولا العلاقات الثنائية بين تركيا واليونان، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية. وقال الرئيس أردوغان خلال اللقاء: "إن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار". وأكد أن تعزيز الحوار بين البلدين والعمل بما يتماشى مع نص وروح "إعلان أثينا" سيعود بالنفع على البلدين.

وأضاف أن هجمات إسرائيل في مختلف المناطق، وبخاصة في قطاع غزة، تستهدف المدنيين الأبرياء، كما تستهدف الاستقرار في المنطقة. ولفت إلى خطر انتشار الأزمة في المنطقة، وأكد أنه من المهم الضغط على إسرائيل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق.

وألقى الرئيس التركي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال فيها: "إن قيم منظومة الأمم المتحدة والعالم الغربي تحتضر في غزة مع استمرار الصراع هناك". ودعا إلى تشكيل "تحالف للإنسانية" لردع إسرائيل.