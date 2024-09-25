سياسة
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استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بالتوازي مع هجمات المستوطنين بالضفة
أفادت مصادر طبية الأربعاء، باستشهاد الشاب يحيى دانيال عوض متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل، فيما أُصيب 4 فلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم الفوار بمدينة الخليل.
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بالتوازي مع هجمات المستوطنين بالضفة
جيش الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AA
25 سبتمبر 2024

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة من بينها مدينة طولكرم شمالي الضفة وبلدة بدو شمال غربي القدس، حيث دهمت مسجدها، وبلدة قطنة وحزما قضاء القدس، بالإضافة إلى اقتحام قرية تِل، جنوب غرب مدينة نابلس واندلاع مواجهات مع فلسطينيين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اعتقلت عدة فلسطينيين في الضفة الغربية، من بينهم رئيس المجلس البلدي لقرية كفل حارس شمال غربي سلفيت بعد اقتحام منزله، و3 شبان من عائلة الأطرش بعد اقتحام منازلهم في منطقة سدة الفحص جنوب مدينة الخليل.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن "مستوطنين هاجموا منزلاً في قرية الكرمل بمدينة الخليل، وحطموا محتوياته، كما اقتلعوا عدداً من الأشجار، وخربوا مزروعات".

وشمالي الضفة، قالت الوكالة إن مستوطنين "رشقوا بالحجارة سيارات فلسطينية عند المدخل الرئيسي لقرية ياسوف شرق سلفيت، ما أدى إلى تضرر عدد منها".

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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