واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة من بينها مدينة طولكرم شمالي الضفة وبلدة بدو شمال غربي القدس، حيث دهمت مسجدها، وبلدة قطنة وحزما قضاء القدس، بالإضافة إلى اقتحام قرية تِل، جنوب غرب مدينة نابلس واندلاع مواجهات مع فلسطينيين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اعتقلت عدة فلسطينيين في الضفة الغربية، من بينهم رئيس المجلس البلدي لقرية كفل حارس شمال غربي سلفيت بعد اقتحام منزله، و3 شبان من عائلة الأطرش بعد اقتحام منازلهم في منطقة سدة الفحص جنوب مدينة الخليل.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن "مستوطنين هاجموا منزلاً في قرية الكرمل بمدينة الخليل، وحطموا محتوياته، كما اقتلعوا عدداً من الأشجار، وخربوا مزروعات".

وشمالي الضفة، قالت الوكالة إن مستوطنين "رشقوا بالحجارة سيارات فلسطينية عند المدخل الرئيسي لقرية ياسوف شرق سلفيت، ما أدى إلى تضرر عدد منها".

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.