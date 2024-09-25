سياسة
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مع التصعيد في لبنان.. نتنياهو يرجئ سفره إلى نيويورك
أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، سفره إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى غد الخميس، وذلك في ظل التصعيد بين مع حزب الله.
مع التصعيد في لبنان.. نتنياهو يرجئ سفره إلى نيويورك
أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن نتنياهو سيسافر لإلقاء خطابه في الأمم المتحدة الخميس / صورة: AP
25 سبتمبر 2024

وكان من المقرر أن يغادر نتنياهو إلى نيويورك، الاثنين، ولكن الزيارة أُرجئت أكثر من مرة بسبب التطورات على الجبهة اللبنانية.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "نتنياهو سيسافر لإلقاء خطابه في الأمم المتحدة غداً (الخميس) عوضاً عن هذه الليلة، وسيعود مساء السبت"، مشيراً إلى أنه "خلال اليوم، سيُجري رئيس الوزراء مناقشات لبحث استمرار الهجمات في لبنان".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الاثنين، هجوماً هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن 558 قتيلاً بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، و1835 جريحاً، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صافرات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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