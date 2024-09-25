جاء ذلك في مقابلة للرئيس التركي مع الصحفي كير سيمونز على قناة NBC News الأمريكية الثلاثاء، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ ركز أردوغان خلال المقابلة على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقال أردوغان: "نحن ضد الإرهابيين، ولكني بصفتي زعيماً أعرف حماس جيداً، لم أصِفها بتنظيم إرهابي قَط، ولا أعتبرها تنظيماً إرهابياً حالياً".

وأكد الرئيس التركي قائلاً: "حماس مجموعة مقاومة تسعى للحفاظ على أراضيها، لذلك كيف لي أن أقول عن مجموعة مقاومة كهذه إنها تنظيم إرهابي؟".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة "عدم نسيان الآلام التي تعرض لها الشعب الفلسطيني قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأضاف: "منذ عام 1947 وحتى اليوم وصلت فلسطين إلى يومنا هذا وهي تفقد أراضيها تباعاً، وعندما نتأمل ما وراء الكواليس علينا للأسف أن نعرف جيداً الأسباب التي هيأت هذه الظروف لـ7 أكتوبر، ومن الضروري أن نفهمها جيداً".

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي ما يتعلق بنظرة أنقرة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، شدد أردوغان على أن تركيا ستنظر إلى خطوات الدول الأعضاء كافة بهذا الصدد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً من حلف الناتو ترغب في انضمام أوكرانيا إلى الحلف، مؤكداً أن تركيا ستتخذ قرارها بهذا الخصوص بالنظر إلى هذه الحقائق.

وأردف: "عندما ننظر إلى هذه الحقائق فهذه ليست قضايا يجب أن نتعامل معها بحماس، إذ إننا نأخذ في الاعتبار موقف جميع أعضاء الناتو عندما نتخذ قرارات بشأن هذه القضايا".

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تسعى منذ سنوات إلى الانضمام إلى الناتو، ما يواجَه برفض روسي يعتبر ذلك "تهديدًا" لموسكو، التي أطلقت في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية.