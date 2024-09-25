سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: حماس مجموعة مقاومة تسعى للحفاظ على أراضيها التي تُفقَد منذ 1947
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حركة حماس "مجموعة مقاومة تسعى للحفاظ على أراضيها"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة "عدم نسيان الآلام التي تعرض لها الشعب الفلسطيني قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
أردوغان: حماس مجموعة مقاومة تسعى للحفاظ على أراضيها التي تُفقَد منذ 1947
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. / صورة: AA Archive
25 سبتمبر 2024

جاء ذلك في مقابلة للرئيس التركي مع الصحفي كير سيمونز على قناة NBC News الأمريكية الثلاثاء، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ ركز أردوغان خلال المقابلة على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقال أردوغان: "نحن ضد الإرهابيين، ولكني بصفتي زعيماً أعرف حماس جيداً، لم أصِفها بتنظيم إرهابي قَط، ولا أعتبرها تنظيماً إرهابياً حالياً".

وأكد الرئيس التركي قائلاً: "حماس مجموعة مقاومة تسعى للحفاظ على أراضيها، لذلك كيف لي أن أقول عن مجموعة مقاومة كهذه إنها تنظيم إرهابي؟".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة "عدم نسيان الآلام التي تعرض لها الشعب الفلسطيني قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأضاف: "منذ عام 1947 وحتى اليوم وصلت فلسطين إلى يومنا هذا وهي تفقد أراضيها تباعاً، وعندما نتأمل ما وراء الكواليس علينا للأسف أن نعرف جيداً الأسباب التي هيأت هذه الظروف لـ7 أكتوبر، ومن الضروري أن نفهمها جيداً".

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي ما يتعلق بنظرة أنقرة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، شدد أردوغان على أن تركيا ستنظر إلى خطوات الدول الأعضاء كافة بهذا الصدد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً من حلف الناتو ترغب في انضمام أوكرانيا إلى الحلف، مؤكداً أن تركيا ستتخذ قرارها بهذا الخصوص بالنظر إلى هذه الحقائق.

وأردف: "عندما ننظر إلى هذه الحقائق فهذه ليست قضايا يجب أن نتعامل معها بحماس، إذ إننا نأخذ في الاعتبار موقف جميع أعضاء الناتو عندما نتخذ قرارات بشأن هذه القضايا".

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تسعى منذ سنوات إلى الانضمام إلى الناتو، ما يواجَه برفض روسي يعتبر ذلك "تهديدًا" لموسكو، التي أطلقت في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us