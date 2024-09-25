سياسة
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شاهد | وصول طائرة مساعدات تركية إلى لبنان وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي
حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء، طائرة مساعدات طبية تركية لدعم القطاع الصحي في البلاد.
شاهد | وصول طائرة مساعدات تركية إلى لبنان وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي
الطائرة التركية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. / صورة: AA
25 سبتمبر 2024

يأتي ذلك في ظل تعرُّض لبنان لعدوان إسرائيلي هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قبل قرابة عام.

واستقبل طائرة المساعدات الطبية التركية وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، وسفير أنقرة في بيروت علي باريش أولوصوي، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري.

وقال وزير الصحة اللبناني إنّ "طائرة المساعدات التركية توجِّه رسالة تضامن مع شعبنا مفادها أنكم لستم وحدكم في وجه الاعتداء الإسرائيلي الغاشم".

وأكد الوزير الأبيض، في تصريح للصحفيين، أن رسالة الدعم التركية تحمل أهمية كبيرة للبنان.

ومنذ صباح الاثنين يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن 564 قتيلاً، بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، بالإضافة إلى 1835 جريحاً ونحو 390 ألف نازح، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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