سياسة
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عمّان والقاهرة وبغداد تحذّر من "دفع إسرائيل المنطقة إلى حرب شاملة"
حذر وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق، مساء الثلاثاء، من أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى "حرب شاملة"، ودعوا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
عمّان والقاهرة وبغداد تحذّر من "دفع إسرائيل المنطقة إلى حرب شاملة"
وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق يحذّرون من "دفع إسرائيل المنطقة إلى حرب شاملة" / صورة: وزارة الخارجية الأردنية
25 سبتمبر 2024

واجتمع وزراء الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري بدر عبد العاطي والعراقي فؤاد حسين في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان مشترك نشرته الخارجية الأردنية.

وبحث الوزراء الثلاثة "مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي تحضيراً للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة"، وفق البيان دون تحديد موعد لانعقادها، كما تناول الوزراء "التصعيد الخطير الجاري في المنطقة"، وأكدوا أن "وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

ويُطلَق على تحالف الأردن والعراق ومصر اسم "الشام الجديد"، الذي بدأ الحديث عنه عقب عقد قمم عدة بين الدول الثلاث.

وأدان وزراء خارجية الدول الثلاث "العدوان الإسرائيلي على لبنان"، وحذروا من أن "إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة".

ومنذ صباح الاثنين الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنذ "حرب تموز" عام 2006.

في المقابل، يستمر دويّ صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

كما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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