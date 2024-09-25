وفي منشورها حول اللقاء على منصة إكس، اليوم الأربعاء، قالت السيدة أمينة: "التقينا في البيت التركي مع إلياسا شهباز ابنة مالكولم إكس، الذي كان رمز مكافحة العنصرية في التاريخ الأمريكي". وأضافت: "ناقشنا أنشطة مركز مالكوم إكس والدكتورة بيتي شهباز التذكاري والتعليمي، وتبادلنا الآراء حول مجالات العمل المشتركة".

وذكرت أمينة أردوغان أنها ناقشت "سبل التعاون بين المركز ومؤسسة شعلة يوكسل شنلر الوقفية التركية"، كما أعربت زوجة الرئيس التركي عن أملها أن "يواصل كفاح مالكولم إكس وشعلة يوكسل شنلر إلهام الشباب وتوجيههم في جميع أنحاء العالم".

وُلد مالكوم إكس ذو الأصول الإفريقية عام 1925 في ولاية نبراسكا الأمريكية في وقت كان التمييز ضد السود في أمريكا قائماً. واشتهر بدفاعه عن حقوق السود وناضل طوال حياته من أجل حقوقهم، وله عديد من المحاضرات واللقاءات والأقوال الشهيرة في هذا الصدد.