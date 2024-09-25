وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي لليوم الـ355 من الحرب، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 41 ألفاً و495 شهيداً و96 ألفاً و6 مصاباً.

وأكدت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 28 شهيداً و85 مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأوضحت أن "عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

قصف المنازل

وذكرت مصادر محلية أن امرأة استُشهدت وأُصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أفادت مصادر طبية في "مستشفى شهداء الأقصى" في دير البلح (وسط) بـ"وصول جثامين 5 شهداء؛ طفلين و3 سيدات، إحداهن حامل في الشهر السادس، إضافةً إلى عدد من المصابين (لم يحدده) جراء قصف منزل لعائلة سعود في مخيم البريج".

وقال شهود عيان إن القصف الإسرائيلي "تسبب في دمار واسع في المنزل المستهدَف والمنازل المحيطة"، مشيرين إلى أن غالبية الإصابات في صفوف المدنيين هي من الأطفال والنساء.

كما تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.