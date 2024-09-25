وذكر العضو الديمقراطي في مجلس النواب آدم سميث، في منشور على حسابه بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أن 103 أعضاء بالكونغرس، وهو بينهم، أرسلوا إلى إدارة واشنطن رسالة تتضمن طلب إجراء تحقيق مستقل في مقتل أزغي إيغي.

وأكدت الرسالة الانزعاج الشديد من أن التحقيق الأولي الذي أجرته إسرائيل أشار إلى أن الناشطة أيغي أصيبت بالرصاص "بلا قصد"، مشددة على أن هذا التصريح يتناقض مع إفادات شهود عيان مستقلين.

وشدّد أعضاء الكونغرس على ضرورة إجراء الولايات المتحدة تحقيقاً مستقلًا فيما إذا كان مقتل أيغي جريمة في ضوء الأدلة، وقالوا إن "الانسحاب دون طرح أي أسئلة أخرى يمنح القوات الإسرائيلية فرصة للإفلات من العقاب على أفعالها".

وطالبت الرسالة كلاً من البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والعدل بإجراء تحقيق مستقلّ وشامل وموثوق وشفَّاف في مقتل الناشطة أيغي.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي 12 سبتمبر وصل جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث دُفنَت في اليوم التالي عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم في ولاية أيدن غربي البلاد.