وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بعدد من آلياتها، وبينوا أن صفارات إنذار انطلقت في المخيم والمدينة.

وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال بدأ حصار مستشفيات "جنين الحكومي" و"ابن سينا التخصصي" و"الأمل" في جنين، ودفع بمزيد من قواته إلى المدينة، وقالوا إن "اشتباكاً مسلحاً اندلع بين عناصر من فصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي في المدينة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع مزيد من قواته إلى المدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرة، فيما بدأت جرافات عسكرية عملية تجريف وتخريب في البنية التحتية في جنين ومحيط مخيمها.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 717 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و750، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.​​​​​​​