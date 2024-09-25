سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد اقتحامها.. جيش الاحتلال يحاصر مستشفيات جنين ويجرّف البنية التحتية
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاصر مستشفياتها، كما بدأ تجريف البنية التحتية في أحياء من المدينة.
بعد اقتحامها.. جيش الاحتلال يحاصر مستشفيات جنين ويجرّف البنية التحتية
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة ويحاصر مستشفياتها / صورة: Reuters
25 سبتمبر 2024

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بعدد من آلياتها، وبينوا أن صفارات إنذار انطلقت في المخيم والمدينة.

وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال بدأ حصار مستشفيات "جنين الحكومي" و"ابن سينا التخصصي" و"الأمل" في جنين، ودفع بمزيد من قواته إلى المدينة، وقالوا إن "اشتباكاً مسلحاً اندلع بين عناصر من فصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي في المدينة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع مزيد من قواته إلى المدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرة، فيما بدأت جرافات عسكرية عملية تجريف وتخريب في البنية التحتية في جنين ومحيط مخيمها.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 717 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و750، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us