سياسة
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شمال الأطلسي يعد خططاً لنقل الجنود المصابين حال نشوب حرب مع روسيا
كشف قائد عسكري كبير عن أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعد خططاً لتنسيق نقل عدد كبير من الجنود المصابين بعيداً عن خطوط المواجهة في حالة نشوب حرب مع روسيا، ربما على متن قطارات مجهزة كمستشفيات، لأن عمليات الإجلاء الجوي قد لا تكون ممكنة.
شمال الأطلسي يعد خططاً لنقل الجنود المصابين حال نشوب حرب مع روسيا
حلف الأطلسي يعد خططاً لنقل الجنود المصابين في حالة نشوب حرب مع روسيا / صورة: AA
25 سبتمبر 2024

وأوضح رئيس القيادة اللوجستية لحلف شمال الأطلسي ألكسندر سولفرانك، في مقابلة مع وسائل إعلام صحفية، أن السيناريو المحتمل في المستقبل لعمليات الإجلاء الطبي سوف يختلف عن التجربة التي مر بها أعضاء الحلف في أفغانستان والعراق.

وأضاف الجنرال الألماني أنه في حالة اندلاع صراع مع روسيا ستواجه الجيوش الغربية على الأرجح منطقة حرب أكبر بكثير وإصابة عدد أكبر من الجنود وافتقاراً مؤقتاً على الأقلّ إلى التفوق الجوي بالقرب من خطوط المواجهة.

وخطط الإجلاء الطبي هي جزء من حملة أوسع نطاقاً من جانب حلف شمال الأطلسي أثارتها الحرب الروسية-الأوكرانية منذ عام 2022، وهي خطط تهدف إلى إصلاح وتعزيز قدرة الحلف على الردع والدفاع في مواجهة أي هجوم روسي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، تشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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