وأوضح رئيس القيادة اللوجستية لحلف شمال الأطلسي ألكسندر سولفرانك، في مقابلة مع وسائل إعلام صحفية، أن السيناريو المحتمل في المستقبل لعمليات الإجلاء الطبي سوف يختلف عن التجربة التي مر بها أعضاء الحلف في أفغانستان والعراق.

وأضاف الجنرال الألماني أنه في حالة اندلاع صراع مع روسيا ستواجه الجيوش الغربية على الأرجح منطقة حرب أكبر بكثير وإصابة عدد أكبر من الجنود وافتقاراً مؤقتاً على الأقلّ إلى التفوق الجوي بالقرب من خطوط المواجهة.

وخطط الإجلاء الطبي هي جزء من حملة أوسع نطاقاً من جانب حلف شمال الأطلسي أثارتها الحرب الروسية-الأوكرانية منذ عام 2022، وهي خطط تهدف إلى إصلاح وتعزيز قدرة الحلف على الردع والدفاع في مواجهة أي هجوم روسي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، تشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية.