وشارك في الفاعلية وزير الدفاع التركي يشار غولر ورئيس هيئة الأركان متين غوراك، ووالي أنقرة واصب شاهين، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، وسفير الرياض لدى تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وفي كلمة خلال الفاعلية، هنأ وزير الدفاع غولر "المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة بيومها الوطني"، مشيراً إلى أن السعودية قوة مهمة في الشرق الأوسط حقّقَت تقدماً كبيراً في عديد من المجالات، وأنها تلعب دوراً حاسماً، ليس بحدودها الجغرافية فقط، بل أيضاً بنفوذها في السياسة الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن السعودية التي تستضيف الأراضي المقدسة لديها مكانة خاصة جدّاً في تركيا، وقال إن "البلدين يتقاسمان قيماً مشتركة في كثير من القضايا، بفضل علاقاتهما عميقة الجذور في التاريخ"، وأضاف: "تتقدم علاقاتنا يوماً بعد يوم على أساس التعاون القوي والتواصل الصادق".

وأوضح غولر أن الزيارات والاجتماعات المتبادلة الأخيرة على مختلف المستويات قدمت مساهمات استثنائية في العلاقات الثنائية، وذكر أن البلدين مستمران في تعاونهما في مختلف المجالات، لا سيما أن العلاقات الاقتصادية وحجم التجارة يتزايدان يوماً بعد يوم.

وفي السياق العسكري أفاد وزير الدفاع التركي بأن المشاريع المشتركة التي طُوّرَت في مجال صناعة وتقنيات الدفاع والاتفاقيات المختلفة الموقعة تساهم في رفاهية البلدين، وأكد أن الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى لا يسهم كثيراً في مصالح البلدين فحسب، بل أصبح ضرورة للأمن والسلام الإقليميين، في ظل التطورات الحساسة الحالية.

"علاقات تاريخية"

من جانبه أكد السفير السعودي أن جهود بلاده منذ توحيدها لا تقتصر على التطور الداخلي، بل أيضاً على توثيق علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، مُشيداً بالعلاقات التاريخيّة بين السعوديّة وتركيا، التي تُوّجَت بزيارات متبادلة بين قيادتي الدولتين، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة رَفيعة المُستوى بين البلدين.

وأشار إلى مكانة تركيا والسعودية كأكبر اقتصادَين في المنطقة وعضوين في مجموعة العشرين، وما يتمتع به البلدان من إمكانات هائلة في مختلف المجالات، ولفت إلى التنسيق السياسي بين البلدين، مذكّراً بـ"التنسيق حيال غزة من خلال مجموعة الاتصال الوزارية المنبثقة عن القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية".

وفي الجانب الاقتصادي قال أبو النصر: "حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا وصل إلى 6.8 مليار دولار عام 2023، ونطمح إلى رفع مستوى التجارة البينية في الفترة المقبلة"، وذكر أن عدد السياح القادمين إلى تركيا من السعودية خلال عام 2023 تجاوز 800 ألف سائح.