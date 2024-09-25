سياسة
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وزير الخارجية اللبناني يشكر تركيا على مساعداتها الطبية
شكر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، تركيا على المساعدات الطبية التي أرسلتها إلى بيروت صباح اليوم الأربعاء، وذلك خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان في البيت التركي بولاية نيويورك الأمريكية.
وزير الخارجية اللبناني يشكر تركيا على مساعداتها الطبية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب بالبيت التركي في نيويورك / صورة: AA
25 سبتمبر 2024

وأوضحت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، أن بوحبيب زوّد فيدان بمعلومات عن الأوضاع السائدة في لبنان حالياً.

من جانبه أكد فيدان أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان لا يمكن قبولها، وأن تل أبيب تريد جر المنطقة إلى الفوضى، وجدد تأكيده أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب لبنان، مشدداً على وجوب تحرك المجتمع الدولي معاً.

وصباح اليوم هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، طائرة مساعدات طبية تركية لدعم القطاع الصحي في البلاد، وعلى متنها 30 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية.

واستقبل طائرة المساعدات الطبية التركية كل من وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، والسفير التركي لدى بيروت علي باريش أولوصوي، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري.

ومنذ صباح الاثنين يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنذ حرب تموز عام 2006، مما أسفر عن 583 قتيلاً بينهم أطفال ونساء، و1930 جريحاً ونحو 390 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل يستمر دويّ صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

كما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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