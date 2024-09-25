وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيانٍ اليوم الأربعاء، أن يي أوضح أن الصين تتابع الوضع في لبنان من كثب، لا سيما تفجيرات أجهزة الاتصال وما أعقبها من غارات جوية إسرائيلية.

وأضاف أنه "مهما تغير الوضع في المنطقة فإن الصين ستقف دائماً إلى جانب العدالة وأشقائها العرب، بما في ذلك لبنان"، مؤكداً أن الصين ترفض الهجمات العشوائية ضد المدنيين، وتدين انتهاك الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتدعم حماية لبنان لسيادته وأمنه وشرفه الوطني.

بدوره، عبر الوزير اللبناني عن شكره للصين جرّاء دعمها بلاده، مشدداً على أنه من المهم لدولة صغيرة مثل لبنان أن تحمي سيادتها واستقلالها في إطار الأمم المتحدة.

ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول ومنذ "حرب تموز" عام 2006، مما أسفر عن 583 قتيلاً بينهم أطفال ونساء، و 1930 جريحاً ونحو 390 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.