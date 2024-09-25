وقالت السيدة أمينة أردوغان في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: "التقينا زوجات الزعماء في نيويورك، حيث أجرينا زيارة في نطاق أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي استضافتها جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي".

وأضافت: "التقينا زوجات الزعماء، وأجرينا مناقشات صادقة وبناءة حول عديد من القضايا، بخاصة البيئة والثقافة والتعليم"، كما شكرت بايدن على "كرم ضيافتها".

في السياق ذاته التقت عقيلة الرئيس التركي السيدة بأولوريمي تينوبو عقيلة الرئيس النيجيري، في نيويورك، وشكرتها على التوقيع على إعلان النوايا الحسنة العالمي لمبادرة "صفر نفايات".

وأكدت أمينة أردوغان أن "هذا الوعد الذي جرى التعهد به لنشر مبدأ (صفر نفايات) هو رمز لاحترامنا لكل جزء من عالمنا. وأعتقد اعتقاداً راسخاً أن كل يد تتضافر لحماية المعجزات التي تقدمها لنا الطبيعة ستجعل غدنا أكثر نظافة وأكثر ملاءمة للعيش".

والسبت وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مطار جون كينيدي الدولي، برفقة عقيلته أمينة أردوغان، للمشاركة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأجرت أمينة أردوغان لقاءات مع عدد من المسؤولين وحضرت فاعليات في البيت التركي، بمشاركة زوجات رؤساء دول مشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممثلين رفيعي المستوى عن المنظمات الدولية.