سياسة
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أردوغان يختتم زيارته إلى نيويورك ويؤكد لميقاتي وقوف تركيا إلى جانب لبنان
اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، الزيارة التي أجراها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أردوغان يختتم زيارته إلى نيويورك ويؤكد لميقاتي وقوف تركيا إلى جانب لبنان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي رئيسَ الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في البيت التركي بنيويورك / صورة: AA
26 سبتمبر 2024

وقال مراسل وكالة الأناضول، إن الرئيس أردوغان، غادر مطار جون إف كينيدي الدولي، مع الوفد المرافق له عائداً إلى تركيا بعد انتهاء زيارته إلى نيويورك.

في سياق آخر، أكد الرئيس التركي خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في البيت التركي بنيويورك، الأربعاء، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقوف بلاده إلى جانب لبنان ضد الهجمات الإسرائيلية.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان، شدد على ضرورة أن يفعّل المجتمع الدولي على وجه السرعة حلاً يوقف العدوان الإسرائيلي. وأضاف البيان، أن أردوغان وميقاتي، بحثا العلاقات الثنائية بين بلديهما، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، والقضايا الإقليمية والدولية.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية وترتكب إبادة جماعية أمام أعين العالم. وذكر أن وقف مجازر إسرائيل وإنهاء الأزمة الإنسانية الناجمة عن هجماتها، يعتبر واجباً إنسانياً.

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان، الأربعاء، بلغت 72 قتيلاً وأكثر من 392 جريحاً.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

كما تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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