وأكدت وزارة الصحة في بيان مقتضب "استشهاد المواطنة زهور قاسم عمور (32 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة عنزا قضاء جنين"، فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "شهيدة عمرها 37 عاماً، و4 إصابات بينها 3 سيدات من بلدة عنزا". وأوضحت أن هناك "4 إصابات خطيرة بينها إصابة بالرصاص الحي في الرأس لمسنة (73 عاماً) وإصابة حرجة جداً لطفلة (9 سنوات) وإصابة شاب بالفك إصابة خطيرة".

وقال أيمن عبيدة عضو مجلس بلدية القرية إن "قوة عسكرية خاصة إسرائيلية دخلت البلدة متنكرة داخل مركبة مدنية لاعتقال شاب، ثم تبعتها سيارات عسكرية". وأضاف أن عناصر القوة الخاصة "أطلقوا النار بشكل عشوائي ما أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة أخريات كن يجتمعن في بيت عزاء بالقرية".

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال اقتحم القرية مساء الأربعاء "وسط إطلاق نار كثيف، وحديث عن اشتباكات مسلحة ومحاصرة لأحد المنازل". ولاحقاً، أفاد الشهود بأن الجيش اعتقل شاباً من المنزل المحاصر ثم انسحب من القرية.

من جهة ثانية أفاد تلفزيون فلسطين بأن جيش الاحتلال اقتحم مدينة جنين ومخيمها وفجّر منزلاً. ونشر نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو لمركبات عسكرية قالوا إنها تعيق وصول سيارات إسعاف تحمل مصابين من بلدة عنزا إلى مستشفى جنين. وأضاف التلفزيون أن "الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم جنين" ونشر مقطع فيديو لآثار تفجير منزل في المخيم. وقال إن "جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية والشوارع في جنين".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن جيش الاحتلال اعتقل 6 أشخاص بعد أن أوقف مركبة وفتشها في مدينة جنين، فيما يواصل اقتحامه للمدينة ومخيمها منذ ظهر الأربعاء، كما "يحاصر مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا في المدينة، ويعيق عمل طواقم الإسعاف".

وفي شمال الضفة، رصدت الوكالة اقتحام الجيش لعدة قرى وبلدات وتنفيذ اعتقالات، بينها بلدة جماعين جنوب نابلس، حيث اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد اقتحام القرية. أما جنوبي الضفة، رُصدت اقتحامات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث "أطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، والقنابل المضيئة، دون أن يبلغ عن إصابات".

ووسط الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية قرية دير قديس، غرب رام الله "واحتجزت عدداً من الشبان وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات" حسب "وفا".

كما اقتجمت قوات الاحتلال بلدة حجة شرق قلقيلية، وجبل الطويل بمدينة البيرة، وبلدة كفر عبوش جنوب طولكرم، ومدينة دورا جنوب الخليل، وبلدة بيت كاحل شمال الخليل.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى 718 منذ بدء الحرب على غزة، إذ وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبموازاة حربه على قطاع غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أدى، إضافة إلى الشهداء، إلى إصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.