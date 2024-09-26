وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نتنياهو غادر إلى نيويورك رفقة عقيلته سارة، فجر الخميس. وأضافت أنه سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، قبل أن يعود إلى إسرائيل السبت.

من جانبها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية الخاصة إن وزير الخارجية إسرائيل كاتس سيشغل منصب رئيس الوزراء بالوكالة خلال غياب نتنياهو.

وكان من المقرر أن يغادر نتنياهو إلى نيويورك الاثنين الماضي، لكن جرى إرجاء الزيارة لأكثر من مرة بسبب التطورات على الجبهة اللبنانية.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى نيويورك وسط موجة انتقادات من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة. إذ قالت العائلات في منشور عبر منصة إكس، أمس الأربعاء: "بينما تحترق البلاد ويجري ترك 101 رهينة في أنفاق الموت التابعة لحماس لمدة 355 يوماً، يختار رئيس الوزراء رحلة استعراضية أخرى غير ضرورية إلى الولايات المتحدة".

وأضافت: "قبل شهرين فقط، ذهب رئيس الوزراء إلى الكونغرس في واشنطن للتوصل إلى اتفاق، فكان في الكونغرس، ولم يكن هناك اتفاق".

وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى. ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى، نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه.

ومنذ صباح الاثنين، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر عن 636 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جرحى ونحو 390 ألف نازح.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

كما تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.