سياسة
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بحضور فيدان.. غوتيريش يلتقي مجموعة الاتصال الإسلامية-العربية بشأن غزة
التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في نيويورك وزراء خارجية مجموعة الاتصال الإسلامية-العربية المختصة بمتابعة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
بحضور فيدان.. غوتيريش يلتقي مجموعة الاتصال الإسلامية-العربية بشأن غزة
عقد الاجتماع على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. / صورة: وزارة الخارجية التركية
26 سبتمبر 2024

وذكرت الخارجية التركية في بيان اليوم الخميس، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حضر مع نظرائه في مجموعة الاتصال الإسلامية-العربية بشأن غزة اجتماعاً مع غوتيريش.

وأشارت إلى أن الاجتماع عقد على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتضم المجموعة وزراء خارجية 8 دول هي: تركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

وهذا الاجتماع الثالث الذي تعقده المجموعة خلال أقل من شهر، بعد أن اجتمعت في مدريد مع مسؤولين أوروبيين في 13 سبتمبر/أيلول الحالي، واجتمعت في العاصمة الأردنية عمان في 18 من الشهر ذاته.

ويرافق فيدان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لنيويورك لحضور أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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