سياسة
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بـ"رأس حربي وهمي".. الصين تُجري تجربة نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات
أجرت الصين، أمس الأربعاء، تجربة نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات مزوّد بـ"رأس حربي وهمي" في المحيط الهادئ، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التي قلّما تتحدث علناً عن هذا النوع من التجارب.
بـ"رأس حربي وهمي".. الصين تُجري تجربة نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات
جانب من التجربة الصاروخية التي أجراها الجيش الصيني / صورة: AFP
26 سبتمبر 2024

وتُعد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من أقوى الأسلحة في العالم ويمكنها حمل رؤوس حربية نووية،ولم توضح الوزارة أين سقط الصاروخ ولا طبيعته، كما لم تحدّد ما إذا كان قد أُطلق من غواصة أو من اليابسة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "القوة الصاروخية في جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) أطلقت باتجاه أعالي البحار في المحيط الهادئ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات يحمل رأساً حربياً وهمياً في الساعة 08:44 من يوم 25 سبتمبر/أيلول، وقد سقط الصاروخ بدقة في المنطقة البحرية المحددة سلفاً".

وأوضحت أنّ "إطلاق الصاروخ يندرج في إطار برنامج التدريب الروتيني السنوي للقوة الصاروخية"، وأنه "يتماشى مع القانون والممارسات الدولية ولا يستهدف أي بلد أو هدف محدّدين".

وأضافت الوزارة أنّ هذه التجربة "سمحت بأن يُختبر بشكل فعّال أداء الأسلحة والمعدّات، وكذلك مستوى تدريب القوات، وحقّقت الهدف المنشود"، مشيرةً الى أنّ "الدول المعنية" بهذه التجربة الصاروخية، أي التي تقع ضمن أو قرب مسار الصاروخ، أُبلغت "مسبقاً".

وحدّثت الصين جيشها بشكل كبير في العقود الأخيرة، فيما يزداد إنفاقها العسكري كل عام بما يتماشى مع نموها الاقتصادي، غير أنّه يبقى أقل بكثير من إنفاق الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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