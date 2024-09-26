وقالت المصادر: "تمتلك القوات المسلحة التركية القدرة والإمكانات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليها من أجل الإجلاء الآمن لمواطنينا أو الرعايا الأجانب من لبنان، حيث نفَّذت بنجاح عديداً من عمليات الإجلاء من قبل".

وأكدت المصادر ذاتها إن وزارة الدفاع التركية تتابع التطورات في لبنان عن كثب بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مضيفةً: "يجري التخطيط والتحضيرات الأولية في نطاق عملية إجلاء محتملة".

وشددت المصادر على أن المساعدات للبنان ستستمر بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى "بما يتماشى مع مطالب بيروت والظروف الأمنية".

ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن 640 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جرحى ونحو 390 ألف نازح.

وفي سياق منفصل، علقت مصادر داخل وزارة الدفاع التركية على ادعاءات بعض الصحف اليونانية التي أشارت إلى أنه في مقابل إعادة إدراج تركيا في برنامج مقاتلات F-35 "سيجري الاحتفاظ بمنظومة S-400 في قاعدة إنجرليك التركية تحت سيطرة الولايات المتحدة".

وقالت مصادر داخل الوزارة: "ينبغي عدم إعارة أي اهتمام للأخبار التي تهدف إلى تشكيل تصورات معينة من دولة ثالثة"، مشددةً على ضرورة "التعامل مع تلك الأخبار بحذر".

وأوضحت المصادر: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي تغيير في مواقف كلا البلدين بشأن S-400 وF-35"، وشددت على أن "فرض القيود أو العقوبات بين الحلفاء ليس أمراً صحيحاً ويتعارض مع روح التحالف".

وجددت الوزارة وفقاً للمصادر ذاتها توقعها في أن "يتخذ حلفاؤنا قرارات تتماشى مع روح التحالف ومنظور الأمن المشترك، وأن يجري رفع جميع القيود، سواء كانت معلنة أو غير معلنة".