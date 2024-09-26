وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً في منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وذكر الدفاع المدني، أن فلسطينياً آخر استشهد في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية منزلاً في منطقة حي الأمل غربي خان يونس. كما استشهدت سيدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمنطقة بلوك 6 بمخيم جباليا (شمال).

ولليوم الثاني على التوالي تواصل الآليات والجرافات الإسرائيلية أعمال التجريف للأراضي وسط قصف مدفعي وإطلاق نار شرقي بلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس.

أما وسط القطاع، فقد قال مسعفون فلسطينيون، إن قذيفة مدفعية إسرائيلية سقطت في أحد صفوف مدرسة بنات النصيرات في المخيم الجديد شمال النصيرات، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف النازحين داخل المدرسة.

كما قال شهود عيان، إنّ طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر" وآليات إسرائيلية أطلقت النار شمال مخيم النصيرات وشمال شرق مخيم البريج.

وشهد حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة سلسلة غارات استهدفت إحداها عمارة مكونة من 4 طوابق في شارع صمامة بمنطقة حسن البنا.

بينما أدى قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الشرقية للحي إلى اندلاع النيران، تزامناً مع إلقاء مسيّرة "كواد كوبتر" إسرائيلية قنابل باتجاه المواطنين على خط صلاح الدين.

وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية القذائف المدفعية والنار تجاه منازل وأراضي الفلسطينيين شرق حي الشعف شرقي مدينة غزة. بينما أطلقت الآليات المتمركزة في المناطق الشرقية لشمال غزة نيرانها تجاه المنازل، بينما قصفت الزوارق شواطئ شمال غربي بيت لاهيا (شمال).

استلام 88 جثماناً

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان، إن "الاحتلال الاسرائيلي ينبش القبور ويسرق الجثامين ويزجها إلى قطاع غزة في ظروف غير أخلاقية وغير قانونية، والتي كان آخرها يوم أمس، إذ أُرسلت حاوية تحتوي على 88 جثة من دون أي بيانات أو معلومات يمكن الاستدلال بها على هويات أصحابها".

والأربعاء، غادرت شاحنة تحمل حاوية بها جثامين 88 فلسطينياً "مستشفى ناصر" بمدينة خان يونس، إلى إسرائيل رفضاً من الحكومة في القطاع لاستلامهم من دون بيانات.

وأضافت الوزارة: "جرى تشكيل لجنة للتعامل مع الجثامين بما يليق بهم، واستلامهم اليوم (الخميس) تمهيداً لدفنهم".

وأشارت إلى أنها حاولت "إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإتمام عملية التنسيق مع الاحتلال (الإسرائيلي)، إلا أن الأخيرة اعتذرت لعدم مطابقته للبروتوكول المعمول به في مثل هذه القضايا".

وحمّلت الوزارة "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن طريقة التعامل غير الإنسانية وغير الأخلاقية مع الجثامين"، داعية "الجهات الدولية للقيام بدورها في الضغط على الاحتلال للتعامل مع هذه القضايا حسب المعايير والبروتوكولات المتعارف عليها".

وبدعم أمريكي، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.