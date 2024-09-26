سياسة
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الجيش السوداني يشن هجوماً برياً وجوياً واسعاً على "الدعم السريع" في الخرطوم
شن الجيش السوداني الخميس هجوماً برياً وجوّياً واسعاً على مواقع لقوات "الدعم السريع" بالعاصمة الخرطوم، وفق شهود عيان وإعلام محلي.
الجيش السوداني يشن هجوماً برياً وجوياً واسعاً على "الدعم السريع" في الخرطوم
شن الجيش السوداني فجر اليوم هجوما بريا وجويا واسعا على "الدعم السريع" في الخرطوم والخرطوم بحري. / صورة: Reuters
26 سبتمبر 2024

وقال شهود عيان إن أصوات المدافع وقصف الطيران الحربي بدأت منذ فجر اليوم وسط مدينة الخرطوم والخرطوم بحري شمال العاصمة.

وأفاد آخرون بأن عناصر من الجيش انتشرت في أحياء بمدينة الخرطوم بحري، بينها الكدر والحلفايا.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر ما يبدو أنهم جنود من الجيش يعبرون جسر النيل الأبيض الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم.

كما تداولوا مقاطع تظهر ما تبدو أنها قوات من الجيش تنتشر في مواقع وسط العاصمة، التي كانت تسيطر عليها قوات "الدعم السريع" منذ اندلاع القتال عام 2023.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة السوداني (خاصة)، عن مصادر عسكرية لم تسمّها إن الجيش شن فجر اليوم هجوماً برياً وجوياً واسعاً على "الدعم السريع" في الخرطوم والخرطوم بحري.

وأسفر القتال بين الطرفين منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 عن أكثر من 20 ألفاً و800 قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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