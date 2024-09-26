وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام في الدفاع التركية زكي آق تورك، في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للوزارة، إن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم منذ بداية العام الجاري حتى اليوم الخميس، بلغ 2049 .

وأوضح آق تورك أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 36 إرهابياً خلال العمليات في الأيام السبعة الماضية، بما في ذلك شمالي العراق وسوريا.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.