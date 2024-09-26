وقال عباس من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية"، مشدداً على أنها تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف: "سنتقدم بطلب تجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها".

ودعا المجتمع الدولي الى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وقال: "قفوا هذه الجريمة، قفوها الآن، قفوا قتل الأطفال والنساء، قفوا حرب الإبادة، قفوا إرسال السلاح لإسرائيل".

وأعرب في كلمته عن أسفه لـ"تعطيل" واشنطن 3 مرات مشاريع لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة ومواصلة تزويدها بأسلحة فتاكة.

كما حثّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم خطته لزيارة غزة دون تحديد موعد، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية يجب أن تمارس ولايتها الكاملة على قطاع غزة والمعابر الحدودية بما في ذلك رفح بعد انتهاء الحرب.

وقال عباس: "السلطة الفلسطينية ينبغي أن تسيطر على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عند انتهاء الحرب وتجري انتخابات"، مشدداً على رفض الفلسطينيين إقامة مناطق عازلة إسرائيلية.

وترحم عباس على المواطنة التركية الامريكية عائشة نور التي قتلها جيش الاحتلال بدم بارد وقال للمتضامنين والمناضلين في سبيل القضية الفلسطينية: "الشعب الفلسطيني لن ينسى مواقفكم المشرفة وسنذكركم بكل فخر واعتزاز..".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحوّلت تل أبيب قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الثامن عشر، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.