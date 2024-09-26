سياسة
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الحوثي: نفذنا هذا الأسبوع عمليات بـ39 صاروخاً بالستياً ومجنحاً ومسيّرة
أعلن زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، تنفيذ عمليات عسكرية خلال الأسبوع الجاري بـ39 صاروخاً بالستياً ومجنحاً ومسيّرة، دون توضيح حول الأماكن المستهدفة.
الحوثي: نفذنا هذا الأسبوع عمليات بـ39 صاروخاً بالستياً ومجنحاً ومسيّرة
دخان يتصاعد بعد إطلاق جماعة الحوثي اليمنية صاروخاً من اليمن على وسط إسرائيل / صورة :  Reuters Archive
26 سبتمبر 2024

وتابع الحوثي في كلمة متلفزة نقلتها قناة "المسيرة": "تمكنا من صناعة صاروخ جديد أطلقنا عليه ’فلسطين 2’ يدخل الخدمة في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد إسناداً لغزة"، معتبراً أن ذلك سيكون له فاعلية أكبر لموقف بلاده في ظل تطوير الصاروخ وغيره من القدرات العسكرية.

وأوضح أن البحر الأحمر والخليج العربي وخليج عدن "أصبحت منطقة محظورة تماماً على العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة استخدمت وسائل كثيرة للتأثير في موقف جماعته، منها "الاعتداء العسكري، ولم تحقق شيئاً، بل أسهم ذلك في تطوير قدراتنا العسكرية".

وعلى صعيد الأحداث في لبنان، قال إن الهدف الإسرائيلي من التصعيد هو "منع حزب الله من إسناد غزة والشعب الفلسطيني، وهو هدف لن يتحقق". واستطرد أن الاحتلال يعتمد أسلوبه الإجرامي في الاستهداف الشامل وقتل المدنيين وتدمير مساكنهم في لبنان مثلما يفعل في قطاع غزة.

واستكمل زعيم الحوثيين: "حزب الله، يمتلك المقومات اللازمة للصمود والثبات وتحقيق النصر، وأي عملية برية للعدو الإسرائيلي في لبنان، سيخسر فيها ولن ينجح".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر والخليج العربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخراً، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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