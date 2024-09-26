سياسة
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تزامناً مع عدوانها على لبنان.. مساعدات أمريكية عسكرية لإسرائيل بالمليارات
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس، حصولها خلال الفترة القصيرة المقبلة حزمة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بـ8.7 مليار دولار، بالتزامن مع بدء تل أبيب لليوم الرابع، عدواناً جوياً واسعاً على لبنان يعد "الأكبر" منذ "حرب تموز" عام 2006.
تزامناً مع عدوانها على لبنان.. مساعدات أمريكية عسكرية لإسرائيل بالمليارات
طائرة عسكرية أمريكية تفرغ حمولتها بمطار في تل أبيب- أرشيف / صورة: AA
26 سبتمبر 2024

وذكرت الوزارة في بيان: "أبرم مدير وزارة الدفاع إيال زامير، في واشنطن، اليوم (الخميس)، اتفاقاً بشأن حصول تل أبيب على حزمة مساعدات أمريكية للحرب بقيمة 8.7 مليار دولار".

ووفق البيان "تتضمن المساعدات 3.5 مليارات دولار لتمويل شراء مستلزمات حيوية للحرب (دون تفصيل) و5.2 مليار دولار لصالح أنظمة الدفاع الجوي، القبة الحديدية وسهم داود ونظام الليزر".

وأشار البيان إلى أنه وحسب الاتفاق سيجري تسليم المبالغ والمعدات المذكورة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ورغم أن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون بضرورة تقييد المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، تستمر واشنطن في تقديم حزمات المساعدات العسكرية لها.

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام ومنذ "حرب تموز" عام 2006، وأسفر عن أكثر من 650 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 2505 جرحى ونحو 390 ألف نازح، وفق معطيات رسمية لبنانية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي ظل هذه الحرب، التي تواصلها تل أبيب في تجاهل تام لمناشدات المجتمع الدولي، يواجه الأطفال في غزة أوضاعاً مأساوية، تشمل الحرمان من التعليم، وسوء التغذية الحاد، وعدم تلقي اللقاحات الضرورية، ما يهدد أوضاعهم الصحية مستقبلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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