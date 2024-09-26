وأضاف القيادي في الحركة عزت الرشق في البيان: "نترحّم على أرواح الصحفيين والإعلاميين الشهداء الذين ارتقوا في ميادين نقل الأخبار والحقائق للعالم حول جرائم العدو خلال الحرب المتواصلة، ودفعوا في سبيل ذلك أرواحهم وحريتهم فداء لشعبنا وصموده ومقاومته".

ودعا الرشق، إلى توحيد الجهود الإعلامية، "من أجل خدمة قضية شعبنا في تثبيت الرّواية والمحتوى الفلسطيني، ومواجهة الدّعاية الصهيونية المضللة، وفضح جرائم الاحتلال بحق فلسطين".

وناشد الصحفيين ووسائل الإعلام بتكثيف حضورهم إلى غزة "للاطّلاع على حجم الدمار وتوثيق معالم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين العزّل وكل البنى التحتية، خلال ما يقارب عاماً كاملاً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استُشهد 173 صحفياً فلسطينياَ، وأصيب أكثر من 190 آخرين، فيما دُمرت 87 مؤسسة إعلامية نتيجة استهدافات الاحتلال، حسبما أعلنه اليوم إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي يشن الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.