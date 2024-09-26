سياسة
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غوتيريش: سكان غزة يعيشون في جحيم يزداد سوءاً كل يوم
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع الذي يعاني منه الفلسطينيون بـ"الجحيم الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم"، وذلك في كلمة ألقاها اليوم الخميس في اجتماع بمقر المنظمة في نيويورك حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
غوتيريش: سكان غزة يعيشون في جحيم يزداد سوءاً كل يوم
اجتاحت الأمطار الغزيرة خيام النازحين في مناطق عدة في غزة ما فاقم وضعهم القاسي بسبب الحرب سوءاً/ صورة: أرشيف AA
26 سبتمبر 2024

وقال غوتيريش: "لقد خذلنا شعب غزة" مضيفاً أن الوضع في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "يفوق الخيال". وأكد ألا "بديل للأونروا"، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "العمل في كل الجبهات لتكثيف الدعم للمهمة الحيوية التي تنفذها الوكالة".

وانتقد المسؤول الأممي الحملات الإسرائيلية التي تشوه عمل الوكالة الأممية في إنقاذ الأرواح، مشيراً إلى قرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية.

وبدعم أمريكي يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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