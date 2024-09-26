وقال غوتيريش: "لقد خذلنا شعب غزة" مضيفاً أن الوضع في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "يفوق الخيال". وأكد ألا "بديل للأونروا"، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "العمل في كل الجبهات لتكثيف الدعم للمهمة الحيوية التي تنفذها الوكالة".

وانتقد المسؤول الأممي الحملات الإسرائيلية التي تشوه عمل الوكالة الأممية في إنقاذ الأرواح، مشيراً إلى قرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية.

وبدعم أمريكي يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.