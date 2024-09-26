وأفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية في تقرير، بأن الاعتداءات الإسرائيلية بلغت أمس الخميس 115 اعتداءً في مناطق مختلفة من لبنان، أدّت في مجملها إلى سقوط 60 قتيلاً و81 مصاباً.

وبخصوص النازحين قالت إن "عدد المسجلين منهم في مراكز الإيواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية حتى مساء الخميس ارتفع إلى 77 ألفاً و100 نازح، وفق المنصة الوطنية للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، لافتةً إلى أن عدد مراكز الإيواء في المرافق العامة ارتفع إلى 565 مركزاً تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات.

وأوضح التقرير أن أعداداً كبيرة من النازحين انتقلوا إلى منازلهم في مناطق أخرى أو للإقامة مع ذويهم، أو في منازل مؤجرة أو فنادق، أو في أماكن عامة أو خاصة وغيرها"، كما لفت إلى أن آلافاً آخرين سافرواً جوّاً أو عبروا الأراضي اللبنانية إلى سوريا، إذ يُقدَّر أن الرقم الفعلي يفوق بأضعاف ما هو مسجّل رسميّاً.

وحسب التقرير، سجّل الأمن العام خلال اليومين الأخيرين عبور 15 ألفاً و600 مواطن سوري، و16 ألفاً و130 مواطناً لبنانياً، إلى الأراضي السورية.

وبشأن الخسائر البشرية، قال التقرير إن عدد القتلى وصل إلى 1540 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد المصابين 5 آلاف و410 أشخاص. وحول حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية ذكر التقرير أنها بلغت حتى الخميس 7 آلاف و34 غارة أو قصفاً، منها 248 قصفاً بالفسفور، و133 عملية إطلاق نار خلال المدة المذكورة.

واستند التقرير في محصّلته عن الاعتداءات الإسرائيلية إلى بيانات المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكّر/المجلس الوطني للبحوث العلمية.

ومنذ الاثنين الماضي يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن 700 قتيل، معظمهم مدنيون، بينهم عشرات الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 2505 جرحى على الأقلّ، وفق رصد الأناضول معطيات رسمية لبنانية.

في المقابل يستمرّ دويّ صفارات الإنذار في إسرائيل، مع إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد بتلّ أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر نفسه، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.