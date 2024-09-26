سياسة
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مذكرة بحث في النرويج بحق شخص مرتبط بتفجيرات أجهزة البيجر في لبنان
أعلنت النرويج إصدارها مذكرة بحث دولية بحقّ شخص يُزعم أنه لعب دوراً في توزيع أجهزة الاتصالات "البيجر" التي تفجرت في لبنان، وفق ما ورد الخميس في تصريح أستي داهلي سانديت، الموظفة في دائرة التحقيقات الجنائية الوطنية النرويجية، لأسوشيتد برس الأمريكية.
مذكرة بحث في النرويج بحق شخص مرتبط بتفجيرات أجهزة البيجر في لبنان
مذكرة بحث في النرويج بحق شخص مرتبط بتفجيرات أجهزة البيجر في لبنان / صورة: AA
26 سبتمبر 2024

ولفتت سانديت إلى أن الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة بحث، كان يعمل في شركة تتخذ من النرويج مركزاً لها، فيما لم تصرّح بمعلومات حول اسم الشخص أو جنسيته.

من جهتها قالت وكالة الأنباء النرويجية "NTB"، إن الشخص المعنيّ دخل النرويج قبل 12 عاماً، ويبلغ من العمر 39 عاماً، مشيرةً إلى أنه يحمل حاليّاً جواز سفر نرويجيّاً.

ولفتت الوكالة إلى أن الشخص المطلوب أحد مؤسسي شركة بلغارية يُعتقد أنها شاركت في سلسلة توريد أجهزة الاتصالات التي انفجرت في لبنان.

وفي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري قُتِل 37 شخصاً وأُصيبَ أكثر من 3 آلاف و250 آخرين بينهم أطفال ونساء، بموجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكي من نوعي "بيجر" و"أيكوم" في لبنان، وحمّلت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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