ولفتت سانديت إلى أن الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة بحث، كان يعمل في شركة تتخذ من النرويج مركزاً لها، فيما لم تصرّح بمعلومات حول اسم الشخص أو جنسيته.

من جهتها قالت وكالة الأنباء النرويجية "NTB"، إن الشخص المعنيّ دخل النرويج قبل 12 عاماً، ويبلغ من العمر 39 عاماً، مشيرةً إلى أنه يحمل حاليّاً جواز سفر نرويجيّاً.

ولفتت الوكالة إلى أن الشخص المطلوب أحد مؤسسي شركة بلغارية يُعتقد أنها شاركت في سلسلة توريد أجهزة الاتصالات التي انفجرت في لبنان.

وفي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري قُتِل 37 شخصاً وأُصيبَ أكثر من 3 آلاف و250 آخرين بينهم أطفال ونساء، بموجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكي من نوعي "بيجر" و"أيكوم" في لبنان، وحمّلت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.