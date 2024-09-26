سياسة
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ارتفاع  عدد وفيات الكوليرا بالسودان إلى 506
قالت وزارة الصحة السودانية أمس الخميس، إن عدد المصابين بوباء الكوليرا بلغ 15 ألفاً و500 إصابة، بينها 506 وفيات منذ أغسطس/آب الماضي. وأوضحت الوزارة في بيان أنها سجلت 268 إصابة جديدة بالكوليرا في 6 ولايات، بينها 4 وفيات، خلال أربع وعشرين ساعة.
ارتفاع  عدد وفيات الكوليرا بالسودان إلى 506
ارتفاع عدد وفيات الكوليرا بالسودان إلى 506 / صورة: Reuters
26 سبتمبر 2024

والأربعاء أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 14 ألف إصابة بينها 473 وفاة منذ أغسطس/آب الماضي. وخلال اليوم الأخير توُفّي في الوباء 33 شخصاً، بينهم 4 من بين الإصابات المسجلة حديثاً، فيما كانت بقية الوفيات من الإصابات القديمة.

والكوليرا مرض بكتيري عادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوث، ويتسبب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يعالَج المصاب فإنه يمكن أن يكون قاتلاً خلال ساعات.

ويتزامن انتشار الوباء مع استمرار معاناة الشعب السوداني جراء حرب متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزداد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جرّاء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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