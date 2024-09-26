والأربعاء أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 14 ألف إصابة بينها 473 وفاة منذ أغسطس/آب الماضي. وخلال اليوم الأخير توُفّي في الوباء 33 شخصاً، بينهم 4 من بين الإصابات المسجلة حديثاً، فيما كانت بقية الوفيات من الإصابات القديمة.

والكوليرا مرض بكتيري عادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوث، ويتسبب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يعالَج المصاب فإنه يمكن أن يكون قاتلاً خلال ساعات.

ويتزامن انتشار الوباء مع استمرار معاناة الشعب السوداني جراء حرب متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزداد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جرّاء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية.