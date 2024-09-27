وقال جيش الاحتلال في البيان: "هاجمت القوات خلال اليوم (الخميس) نحو 220 هدفاً تابعاً لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية بين الأهداف التي هوجمت؛ مبان عسكرية ومنصات إطلاق أطلقت صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية ومخربين ومستودعات ذخيرة تابعة للتنظيم في عمق وجنوب لبنان".

وعلى الصعيد ذاته، أفاد قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال، تومر بار، أن "القوات تستعد للدخول في مناورة برية مع حزب الله"، ووفق بيان صادر عن الجيش قال بار "نستعد جنباً إلى جنب مع قيادة المنطقة الشمالية للدخول في مناورة برية (داخل لبنان)".

وأضاف: "إننا نستعد، لكن قرار تفعيل هذه الخطوة سيأتي من المستوى الأعلى". وتابع: "التهديدات هناك أكبر، ما يبين أهمية هذه الشراكة في المناورة المشتركة بين القوات البرية والجوية".

ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن 728 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2658 جريحاً وأكثر من 70 ألف نازح مسجلين رسمياً بمراكز الإيواء، وفق رصد الأناضول لمعطيات لبنانية رسمية.

اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

وفي سياق منفصل، قال جيش الاحتلال فجر الجمعة، إنه نجح في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن نحو تل أبيب، بينما ادعى الإسعاف الإسرائيلي إصابة 18 شخصاً جراء التدافع خلال توجههم إلى الملاجئ.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال: "نجحنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بوساطة منظومة "آرو" (سهم-بعيدة المدى)، بعد صفارات إنذار وانفجارات سمعت بمنطقة تل أبيب الكبرى (وسط)".

وسبق ذلك سماع دوي صفارات الإنذار في منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى)، وفق بيان أولي صدر عن الجيش. من جانبها، أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) بإصابة 18 شخصاً جراء "التدافع في أثناء توجههم إلى الملاجئ" بعد انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنّ هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها الحوثيون في إطلاق صاروخ يؤدي إلى إطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي 15 من سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، نحو منطقة تل أبيب الكبرى، إذ انفجر جزء منه بمنطقة مفتوحة.

وأصيب حينها 9 إسرائيليين بجروح طفيفة، جراء تدافعهم نحو الملاجئ، بعد إطلاق صفارات الإنذار، بحسب ادعاء هيئة البث الرسمية. بينما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب الحوثي.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء الضربات التي تتلقاها من حزب الله وجماعة الحوثي.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ أكثر من 11 شهراً، عشرات آلاف الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".