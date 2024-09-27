وقالت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري (لم تسمه): "نحو الساعة 1:35 فجر اليوم الجمعة شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية-اللبنانية قرب كفير يابوس في ريف دمشق"، وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مقتل خمسة عسكريين وإصابة آخر بجروح.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن القصف، إذ تنفذ تل أبيب هجمات على مواقع في سوريا بين الفينة وأخرى تستهدف خلالها مواقع عسكرية للنظام السوري ومجموعات مدعومة إيرانياً.

ويأتي القصف في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تصعيداً غير مسبوق، إذ يشن جيش الاحتلال، منذ الاثنين "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

وفي السياق، قُتل 9 أشخاص من عائلة واحدة، الجمعة، بغارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة شبعا جنوبي لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الجمعة، إن "عائلة من 9 أشخاص استشهدت في غارة للعدو على منزل من ثلاثة طوابق في شبعا".

وليلاً، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدواناً جوياً واسعاً، وشنت سلسلة غارات عنيفة تركزت على مدينة النبطية (جنوب) وفق الوكالة، مشيرة إلى وقوع إصابات.

وأدت غارات الاحتلال على 5 محافظات في البلاد، أمس الخميس، إلى مقتل 92 شخصاً وجرح 153 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر عن أكثر من 730 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2658 جريحاً ونحو 390 ألف نازح، وفق بيانات السلطات اللبنانية الرسمية.