ووصفت السيدة الأولى في تركيا في منشور على منصة إكس، المبادرة التي حملت هذه السنة عنوان "7 قارات في 7 سنوات"، بأنها "نسمة أمل للإنسانية لمدة سبع سنوات"، مشدّدة على أن تركيا أصبحت رائدة في هذه الصحوة البيئية.

وأضافت أردوغان: "بفضل جهود أمتنا التي ترى في الطبيعة أمانة، وتفاني وزاراتنا ومؤسساتنا، أصبحت تركيا رائدة في هذه الصحوة العالمية".

كما أشادت عقيلة الرئيس التركي بتحديد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات"، ووصفته بأنه "فصل جديد" في القضية البيئية العالمية.

وحثت أمينة أردوغان "جميع محبي الطبيعة" على التوقيع على بيان حسن النية بشأن التخلص العالمي من النفايات، ودعم المبادرة.

من جهتها، قالت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية، في بيان اليوم الجمعة، إن المبادرة تهدف إلى "منع توليد النفايات، وجمع النفايات بشكل منفصل من المصدر، وزيادة إعادة التدوير وكفاءة الموارد".

وأشار البيان إلى أنه منذ بداية المشروع "بلغ عدد المباني التي اعتمدت نظام إدارة النفايات الصفرية 193 ألفاً" في تركيا.

وذكر أن المديرية العامة لبنك "إيللر" التركي التابعة للوزارة، دعمت إنشاء 46 منشأة للتخزين والفصل والنقل في نقاط مختلفة من تركيا خلال 7 سنوات.

كما فُصلت 9 آلاف طن من النفايات يومياً وحُوّلت إلى منتجات أو طاقة، في مرافق النفايات الصلبة التي جرى تشغيلها، بحسب البيان.

185 مليار ليرة أعيدت للاقتصاد

وبتنفيذ المشروع، أُنقذت 498 مليون شجرة من القطع، وجرى توفير 819 مليون متر مكعب من المياه. في حين جرى أيضاً توفير 127 مليون برميل من النفط، ومُنع 5.9 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ووُفّر 2.6 مليار كيلوواط/ساعي من الطاقة، إضافة إلى توفير 104 ملايين متر مكعب من مساحة التخزين وإعادة 185 مليار ليرة إلى الاقتصاد من خلال إعادة التدوير.

وضم المجلس الاستشاري لـ"صفر نفايات"، برئاسة أمينة أردوغان والذي أُنشئ في 12 أبريل/نيسان 2023، نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسات، غي برنارد رايدر، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسيراليون وتشيلي وبنغلاديش والبرازيل وكولومبيا. كما ضم 13 عضواً من هولندا والمغرب وبلجيكا والهند.

وحاز المشروع العديد من الجوائز العالمية. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أول الموقعين على إعلان النوايا الحسنة العالمي لصفر نفايات.

ويهدف مشروع "صفر نفايات"، الذي بدأ في عام 2017 بقيادة أمينة أردوغان، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التخلص من النفايات في معالجة تغيّر المناخ. ويركز المشروع، الذي تديره وزارة البيئة والتحضر التركية، على منع النفايات، وتحسين استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وإنشاء أنظمة جمع فعالة، وتعزيز إعادة التدوير، وفقاً لرئاسة الجمهورية التركية.