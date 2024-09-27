سياسة
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شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية على منازل للمدنيين وخيام للنازحين بغزة
تعمّد جيش الاحتلال استهداف تجمّعات المدنيين والمباني السكنية في قطاع غزة مجدداً، متسبباً في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وذلك في اليوم 357 من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية على منازل للمدنيين وخيام للنازحين بغزة
أطفال فلسطينيون بدت عليهم حالة ذعر جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا / صورة: AFP
27 سبتمبر 2024

وأعلنت مصادر طبية من مستشفى "المعمداني"، اليوم الجمعة، وصول 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى المستشفى نتيجة قصف إسرائيلي.

وأوضح شهود عيان أن فلسطينيين وطواقم طبية نقلوا 3 جثامين وعدداً من الإصابات، أحدهم من شارع "الرشيد" غربي مدينة غزة، واثنان من حي الشجاعية (شرق)، نتيجة استهدافهم بشكل مباشر من مسيّرات إسرائيلية.

من جهته، قال جهاز الدفاع المدني بالقطاع عبر منصة تليغرام، إن فلسطينياً استشهد وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

وفي غارة جوية أخرى، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، وصفت جروحهم بـ"الخطيرة"، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وبدعم أمريكي، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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