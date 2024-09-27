وأشار الرئيس أردوغان إلى أن أنقرة لم تحقق أي نتائج حتى الآن بخصوص نيل العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، موضحاً أن الدول دائمة العضوية بالمجلس لا تنوي منح تركيا مقعداً دائماً.

وجدّد الرئيس التركي تأكيده على مبدأ "العالم أكبر من خمسة" وأنّ القرارات الدولية الحاسمة بين شفتي الدول الخمس دائمة العضوية.

ولفت إلى أن الدول الأعضاء غير الدائمين ليس لهم أي تأثير بينما الدول دائمة العضوية هي التي تدير العالم.

ومجلس الأمن هو أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، الذي أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية لمعالجة إخفاقات عصبة الأمم في الحفاظ على السلام العالمي. وعُقدت أولى جلساته في 17 يناير/كانون الثاني 1946.

كما تطرق الرئيس التركي للقاءاته مع قادة الدول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحول لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في نيويورك، ذكر أنهما اتفقا على الالتقاء مطلع العام المقبل.

وأوضح أنه سيجري خلال اللقاء القادم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

كما تحدث الرئيس أردوغان عن لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في نيويورك. وأشار إلى النهج الإيجابي الذي أظهره رئيس الوزراء الأرميني في حل المشاكل العالقة مع أذربيجان.