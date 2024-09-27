وأشار سريع في بيان مصور إلى أن العملية نُفذت بـ23 صاروخاً بالستياً ومجنحاً وطائرةً مسيرة، معلناً تحقيق إصابات مباشرة. وقال إنها تعد "العملية البحرية الأوسع للجماعة".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت جماعة الحوثي في بيان منفصل أنها "نجحت" في قصف مدينتي تل أبيب وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل، ليل الخميس-الجمعة، بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة.

وأوضح البيان: "استهدفنا منطقة يافا (وسط إسرائيل) بصاروخ بالستي من نوع (فلسطين 2)، فيما ضُرب هدف حيوي في منطقة عسقلان (جنوب إسرائيل) بطائرة مسيّرة من نوع (يافا)".

وأشار المتحدث العسكري للجماعة يحيي سريع في البيان، إلى أن العمليتين "نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، ودعماً وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية"، مؤكداً أنهم سيواصلون تنفيذ مزيد من العمليات "ضد العدو الإسرائيلي انتصاراً لدماء إخواننا في فلسطين وانتصاراً لدماء إخواننا في لبنان".

وبينما لم يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ما أعلنه الحوثيون بشأن استهداف عسقلان بطائرة مسيّرة، قال إنه "نجح في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن نحو تل أبيب".

بدوره، أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) بإصابة 18 شخصاً جراء "التدافع خلال توجههم إلى الملاجئ" بعد انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالخليج العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.