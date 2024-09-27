وخرج الوفد التركي الذي يترأسه السفير الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز، الى جانب وفود عديد من الدول وفرغوا جزءاً كبيراً من القاعة من الحضور في أثناء خطاب نتنياهو، كما سُمع تعالي أصوات في القاعة خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واليوم ألقى نتنياهو كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.