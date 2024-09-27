سياسة
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وفود دول بينها تركيا تغادر قاعة الجمعية العامة مع بدء خطاب نتنياهو
غادر عديد من الدول من بينها تركيا، قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجاً على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل بدء كلمته التي سيلقيها في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية.
وفود دول بينها تركيا تغادر قاعة الجمعية العامة مع بدء خطاب نتنياهو
وفود دول بينها تركيا تغادر قاعة الجمعية العامة مع بدء خطاب نتنياهو / صورة: AA
27 سبتمبر 2024

وخرج الوفد التركي الذي يترأسه السفير الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز، الى جانب وفود عديد من الدول وفرغوا جزءاً كبيراً من القاعة من الحضور في أثناء خطاب نتنياهو، كما سُمع تعالي أصوات في القاعة خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واليوم ألقى نتنياهو كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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