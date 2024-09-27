وأضافت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مركزاً لها، أن القصف الإسرائيلي تسبب بتشرد أكثر من 400 ألف شخص منذ الاثنين الماضي، في أحدث تصعيد إسرائيلي على لبنان يُعتبر "الأعنف والأوسع" منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام.

وتابعت في بيان على منصة إكس، أن القصف الإسرائيلي المتواصل أجبر نحو 140 ألف طفل على ترك منازلهم في جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الماضية (منذ الاثنين).

وزادت المنظمة أن علامات الضيق الشديد ظهرت على كثير من الأطفال الواصلين إلى الملاجئ (دون تحديد رقم) وأنه من المتوقع زيادة عددهم في الأيام المقبلة.

وبذلك "يرتفع إجمالي عدد النازحين قسراً من منازلهم في لبنان خلال نحو عام من العنف على الحدود لبنان وإسرائيل إلى 500 ألف، بينهم نحو 175 ألف طفل"، وفق البيان نفسه.

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن 726 قتيلاً بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2173 جريحاً، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

وبلغ عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة من غرفة العمليات الوطنية في لبنان حتى مساء الخميس، 77 ألفاً و100 نازح، فيما بلغ عدد مراكز الإيواء في المرافق العامة 565، تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات، وفق وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.

ونقل بيان "أنقذوا الأطفال" عن مديرة المنظمة في لبنان جينيفر مورهيد، قولها إن الأطفال في البلد العربي "يخبروننا بشعورهم بالخطر في كل مكان، ولا يمكنهم أبداً أن يكونوا آمنين".

وأضافت مورهيد: "انقلبت حياة عديد من الأطفال وحقوقهم ومستقبلهم رأساً على عقب، والآن يصعب عليهم التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة".

وحثت جميع الأطراف على "تهدئة التوترات فوراً، والجهات الفاعلة الدولية على الضغط على جميع الأطراف للامتثال للقانون الإنساني الدولي، خلال هذا التصعيد بين الجهتين".

وبدأت "أنقذوا الأطفال" نشاطها في لبنان عام 1953، ودعمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص، منهم 25 ألف طفل، بمساعدات مادية وعينية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسعت نطاق استجابتها في جنوب البلاد لدعم الأطفال والأسر النازحة بسبب المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، وفق بيان المنظمة.